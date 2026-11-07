Mohammed Al-Sahlawi, leyenda del fútbol saudí, consideró que el español Sergio Ramos, excapitán del Real Madrid, era el único capaz de detenerlo durante su etapa como futbolista.

La cuenta del programa "Nadeena" en el canal "MBC 1" publicó un vídeo en el que se le preguntó a Al-Sahlawi por los jugadores que eran capaces de detenerlo, pidiéndole que hablara al escuchar el nombre de quien podía hacerlo.

Pasaron muchos nombres de la actualidad, como Abdulelah Al-Amri, el brasileño Roger Ibáñez, el francés Mohamed Simakan, el senegalés Kalidou Koulibaly y Ali Al-Bulaihi.

También pasaron algunos nombres que jugaron anteriormente, como Omar Hawsawi, Reda Tagnaouti, Hamad Al-Montashari y Saleh Al-Naeema, sin que Al-Sahlawi eligiera a ninguno de ellos.

Y nada más mencionarse el nombre de la leyenda del Real Madrid, Al-Sahlawi dijo: "Supongo que Ramos".

Al-Sahlawi jugó al fútbol durante cerca de 18 años, desde que inició su trayectoria en el Al-Qadisiyah, antes de pasar por Al-Fateh, Al-Nassr, Al-Shabab, Al-Taawoun, Muaither, Al-Hazem y Al-Safa.

Al-Sahlawi también fue una de las estrellas de la selección saudí durante casi 8 años, desde su primera convocatoria en 2010 y hasta el final de su andadura internacional tras la conclusión de la Copa del Mundo 2018 en Rusia.