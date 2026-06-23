Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, se convirtió en el primer jugador que marca en seis Mundiales distintos.

Este martes marcó dos goles ante Uzbekistán en el estadio NRG, en la segunda jornada del Grupo 11 de la Copa Mundial 2026.

El delantero del Al-Nassr cabeceó a la red un centro perfecto a los seis minutos y repitió en el 39.

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Con 41 años, ya había anotado en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

En total suma 10 goles: uno en 2006, 2010, 2014 y 2022; dos en 2026; y cuatro en 2018.

Así superó a su rival, el capitán argentino Lionel Messi, quien ha marcado en cinco ediciones tras sus cinco goles ante Argelia y Austria, aunque no anotó en 2010.

Aun así, Messi suma 18 goles y lidera la lista histórica, por encima de Kylian Mbappé y Miroslav Klose (16).