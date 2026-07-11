En vídeo: mensajes destacados y un homenaje excepcional... Al-Sisi desvela su visión para el desarrollo del fútbol egipcio

El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, recibió hoy sábado en Al-Alamein a la selección nacional de fútbol, al cuerpo técnico y al administrativo en un homenaje por su actuación en el Mundial 2026, con la presencia del primer ministro Mostafa Madbouly y del ministro de Juventud y Deportes, Juhar Nabil. así como el ingeniero Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol.

El embajador Mohamed El-Shenawy informó que Al-Sisi entregó a jugadores y cuerpos técnico y administrativo la Copa al Mérito y condecoraciones por su actuación heroica, alto nivel técnico y disciplina durante el torneo, reconocida dentro y fuera de Egipto.

También se tomó una foto conmemorativa con el presidente y todo el equipo como recuerdo de este logro histórico.

El embajador Mohamed El-Shennawi, portavoz de la Presidencia, indicó que Al-Sisi les dio la bienvenida y expresó su orgullo por su actuación.

Destacó que la admiración no provino solo de los egipcios, sino de todos los que siguieron al equipo en Egipto, en países árabes y en las diásporas egipcia y árabe.

Elogió los valores exhibidos por los jugadores y destacó que su actuación refleja la esencia del pueblo egipcio, fruto de un gran esfuerzo y dedicación.

Subrayó que el deporte no se mide solo por la victoria o la derrota, sino por el respeto que genera, y afirmó que la selección ha logrado ganarse el aprecio de todos, un logro tan valioso como los triunfos.

Además, destacó que el equipo representó con honor a la juventud egipcia y llenó de alegría a millones de personas gracias a su seriedad, lucha y disciplina.

El presidente destacó que este rendimiento demuestra la capacidad de los egipcios para alcanzar el éxito y llegar a los más altos niveles, recordando que el pueblo egipcio es apasionado del deporte, sobre todo del fútbol, y cuenta con numerosos talentos que pueden convertirse en estrellas si se les brinda la oportunidad adecuada.

Por ello, abogó por contar con «ojeadores imparciales» que busquen nuevos talentos en todo el país y prometió el apoyo estatal a quienes los descubran y al cuerpo técnico nacional.

Al concluir, instó a mantener el esfuerzo y a formar nuevas generaciones que sigan ese ejemplo.

La reunión terminó con un almuerzo de Al-Sisi con jugadores y cuerpo técnico, en el que escuchó a varios futbolistas, quienes agradecieron el encuentro y prometieron seguir esforzándose por el fútbol egipcio.

Al-Sisi reiteró su agradecimiento a jugadores, cuerpo técnico y administrativo, y subrayó que el pueblo egipcio espera más de ellos tras la confianza ganada en el Mundial de 2026.