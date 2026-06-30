En vídeo: Mbappé supera a Klose y se acerca a Messi en la carrera por el título de máximo goleador

Kylian Mbappé, capitán de Francia, es el segundo máximo goleador de la historia del Mundial tras superar a Miroslav Klose y solo tiene por delante a Lionel Messi.

Este miércoles, en los dieciseisavos de final disputados en Estados Unidos, Canadá y México, marcó un golazo en el último minuto de la primera parte ante Suecia.

El gol llegó tras un pase de Ousmane Dembélé que Mbappé envió al segundo palo.

En el 74 repitió con otro disparo certero tras pase de Michael Oliisi.

Con estos tantos, Mbappé llegó a 18 goles y superó a Klose (16), quedando segundo en la lista histórica de goleadores según «Stats Foot».

Solo un gol lo separa de Messi, actual líder histórico, lo que aviva la competencia en lo que queda del torneo.

Con este doblete, Mbappé suma seis goles en el torneo y empata con Messi en la lucha por el Pichichi.