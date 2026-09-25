La selección de Marruecos se adelantó ante su rival de Gabón por un gol a cero, la tarde de este viernes en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, en la primera jornada de la competición del Grupo 1, en el marco de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Noussair Mazraoui marcó el gol de la ventaja de la selección marroquí, en el minuto 36, después de avanzar con el balón y lanzar un disparo raso desde fuera del área que el guardameta visitante no logró despejar, ya que le tocó la mano antes de acariciar la red.

La clasificación incluye 48 selecciones repartidas en 12 grupos, de modo que las selecciones que ocupen el primer y segundo puesto de 9 grupos se clasifican a la fase final, mientras que solo una selección asciende de los grupos de los tres países anfitriones del torneo: Kenia, Tanzania y Uganda.

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Marruecos disputa la clasificación en el Grupo 1, junto a Gabón, Níger y Lesoto.

La selección de Marruecos visitará a Lesoto el próximo 29 de septiembre en la segunda jornada, mientras que Gabón recibirá a la selección de Níger en la misma jornada.

La selección marroquí se había despedido del Mundial 2026 el pasado verano, con la derrota ante Francia (2-0) en cuartos de final.



