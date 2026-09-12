Las estrellas, el brasileño Gabriel Martinelli y el inglés Ollie Watkins, devolvieron al Al-Hilal al liderato de la Roshn Saudi League, después de guiarlo a una amplia victoria sobre el Al-Taawoun.

El Al-Hilal venció al Al-Taawoun por 6-0, en el partido que enfrentó a ambos hoy sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

Watkins abrió el marcador para el Al-Hilal, en el minuto nueve del partido, después de aprovechar un balón largo del centrocampista portugués Rúben Neves, quedarse solo ante la portería y colocar el balón dentro de la red con gran habilidad.

En el minuto 18, Martinelli marcó el segundo gol del Al-Hilal, después de aprovechar un rechace de la defensa dentro del área, para rematarlo con destreza al fondo de la portería.

Martinelli añadió su segundo gol y el tercero del Al-Hilal, en el minuto 43 del partido, después de aprovechar un pase filtrado de Watkins, para quedarse solo ante la portería y colocar el balón dentro de la red.

La estrella brasileña no se detuvo en ese doblete, ya que firmó su primer hat-trick con el Al-Hilal en el minuto 50 del partido, después de aprovechar un centro raso del extremo neerlandés Crysencio Summerville, para convertirlo al fondo de la red con facilidad.

Watkins marcó su segundo gol y el quinto de su equipo en el minuto 56 del partido, tras un destacado arranque desde el centro del campo, con el que se quedó solo ante la portería del Al-Taawoun, antes de colocar el balón dentro de la red.

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En el minuto 75 del partido, Watkins fabricó un nuevo gol, pero esta vez para el suplente Sultan Mandash, quien aprovechó el centro del delantero inglés y lo convirtió al fondo de la red, anunciando el sexto gol.

De este modo, el Al-Hilal recupera la senda de las victorias en la liga saudí, tras la sorprendente derrota que sufrió en la jornada pasada ante el Neom por un contundente 2-0.

El "Líder" no solo recuperó la senda de las victorias, sino también el liderato de la Roshn Saudi League, ya que elevó su cuenta a 18 puntos, a un punto del Al-Ittihad, segundo clasificado, y a dos puntos del Al-Qadsiah, que ocupa la tercera posición.

Por su parte, el Al-Taawoun sufrió su cuarta derrota en las primeras 7 jornadas de la liga saudí, frente a 3 empates y sin ninguna victoria, quedándose con 3 puntos, con los que ocupa el decimoséptimo puesto y penúltimo lugar de la tabla de clasificación.