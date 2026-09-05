El brasileño Gabriel Martinelli, nueva estrella del Al Hilal, expresó su alegría por su fichaje por el equipo durante el actual mercado de fichajes estival y por haber realizado su primera aparición con la camiseta del club.

El Al Hilal venció al Al Shabab por 2-0 en el partido que enfrentó a ambos ayer viernes por la noche en el estadio SHG Arena, en la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

El encuentro fue testigo de la participación de Martinelli con el Al Hilal por primera vez, apenas 24 horas después de anunciarse su contratación procedente del Arsenal, entrando en sustitución de Sultan Mandash en el minuto 67, sin conseguir marcar ni dar ninguna asistencia de gol.

La estrella brasileña declaró, en unas palabras recogidas por el canal saudí "Al Ikhbariya" tras el final del partido: "Estoy muy feliz por la victoria y, por supuesto, necesito algo de tiempo para adaptarme, en un país nuevo, un ambiente nuevo, y con un equipo y unos compañeros nuevos".

Y añadió: "Estoy feliz de estar aquí, es un nuevo capítulo en mi vida y en la vida de mi familia, todos aquí están felices y yo estoy muy ilusionado".

Cabe recordar que Martinelli jugó desde su entrada en el extremo derecho, que no es su posición preferida, antes de pasar al costado izquierdo en los últimos minutos, tras la salida del extremo neerlandés Crysencio Summerville.

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