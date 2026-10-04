La selección de Marruecos empató 1-1 ante su invitada Malí la noche del domingo, en el partido amistoso que enfrentó a ambos equipos en el Gran Estadio de Tánger.

Marruecos consiguió un penalti, que el jugador Abdessamad Ezzalzouli ejecutó con éxito en el minuto 35.

Los intentos de Malí por lograr la igualada no tuvieron éxito, por lo que el primer tiempo terminó con la ventaja de los locales por la mínima.

En la segunda parte, la selección marroquí intentó ampliar su ventaja con el segundo gol, mientras que la selección maliense siguió buscando el empate.

Y, en efecto, la selección maliense logró la igualada a falta de unos 13 minutos para el final del tiempo reglamentario, por medio de su jugador Joussou Diarra.

La selección de Marruecos había disputado dos partidos en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, ante Gabón y Lesoto, y logró la victoria en ambos encuentros con el mismo resultado (2-0).











