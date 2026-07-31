En vídeo: Marruecos arrebata una victoria agónica a Argelia en la Copa Africana de Naciones femenina

La selección de Marruecos logró una victoria agónica ante su par de Argelia, por un gol a cero, la noche del jueves, en el marco de la Copa Africana de Naciones femenina, que se disputa actualmente en Marruecos.

El empate sin goles se mantuvo hasta el minuto 84, cuando la jugadora marroquí Sanaa Mesoudi consiguió anotar el gol de la victoria para las anfitrionas.

Con este triunfo, Marruecos elevó su cuenta a 6 puntos como líder del Grupo A, mientras que Argelia se quedó estancada en 3 puntos, en la segunda posición.

La selección de Argelia aventaja por diferencia de goles a su par de Senegal, que ocupa el tercer puesto, mientras que Kenia cierra el Grupo A sin puntos.

La selección marroquí había iniciado su recorrido en la Copa Africana de Naciones femenina con una amplia victoria sobre Kenia, por cuatro goles a cero, mientras que Argelia superó a Senegal por un contundente 2-0.

Cabe recordar que la selección femenina de Marruecos terminó subcampeona en la pasada edición de la Copa Africana de Naciones, tras caer 2-3 ante Nigeria.