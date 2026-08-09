El Manchester City inglés, dirigido por su nuevo entrenador italiano Enzo Maresca, logró una emocionante victoria por 3-1 sobre el Atlético de Madrid español, en un partido amistoso disputado este domingo en el Estadio de la Copa del Mundo, en Seúl, capital de Corea del Sur.

El Atlético se adelantó primero con un gol de Jorge Domínguez en el minuto 43, antes de que el City remontara el marcador en la segunda parte con dos goles rápidos, obra de la estrella egipcia Omar Marmoush en los minutos 57 y 59, y luego el internacional argelino Rayan Aït-Nouri añadió el tercer tanto en el minuto 90, para sellar la victoria del conjunto inglés.

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El partido también contó con la participación del surcoreano Lee Kang-in, por primera vez con la camiseta del Atlético de Madrid tras entrar como suplente.

Los dos goles de Marmoush llegaron gracias a la asistencia de su compañero ghanés, Antoine Semenyo, que arrasó el costado derecho defensivo del conjunto rojiblanco, mientras que Aït-Nouri marcó su gol tras un mano a mano con el portero.

El Manchester City se prepara para enfrentarse a su compatriota Arsenal en el partido de la Community Shield, previsto para el próximo domingo, que será el primer enfrentamiento oficial del equipo bajo la dirección de Maresca, tras la marcha del legendario entrenador Pep Guardiola del feudo del Etihad al finalizar la temporada pasada.



