En vídeo: Majer afirma que Marruecos venció a Holanda por suerte y perdió ante Francia por miedo

Rabah Madjer, leyenda del fútbol argelino, criticó el estilo de juego de Marruecos ante Francia en el Mundial 2026, y atribuyó la derrota al miedo de los «Gallos».

Marruecos quedó eliminado en cuartos de final tras perder 0-2 el jueves.

En el programa «Nadina» de MBC 1, afirmó: «El miedo hizo que Marruecos se echara atrás; desde el inicio supe que sería un mal comienzo».

Y añadió: «Cuando empiezas el partido de forma defensiva, le estás dando a la selección francesa una señal de que le tienes miedo, lo que le da a esta última la oportunidad de dominar, atacar y buscar goles, y los encontró en la segunda parte».

Y añadió: «Marruecos no debía tener miedo, sino imponer su personalidad y jugar como ante Holanda y Brasil, reconociendo la fuerza de Francia como favorita».

Y añadió: «Marruecos no reaccionó hasta la segunda parte, cuando Francia ya controlaba el partido y había marcado dos goles, pese a que cuenta con dos plantillas: la titular y un banquillo aún más fuerte».

Además, rechazó reconocer la superioridad de Marruecos a nivel árabe, pues cree que eliminó a Holanda en dieciseisavos gracias a la suerte en los penaltis.

Y añadió: «Si Marruecos hubiera perdido contra Holanda, no estaríamos hablando de esto; avanzó por los penaltis».

Sus palabras enfadaron a Rachid Taoussi y Radhi Jaidi, exfutbolistas de Marruecos y Túnez, que resaltaron la superioridad marroquí en planificación y estrategia.