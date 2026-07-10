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En vídeo: Majer afirma que Marruecos venció a Holanda por suerte y perdió ante Francia por miedo

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La leyenda de Argelia explica las causas de la derrota de los «Leones del Atlas».

Rabah Madjer, leyenda del fútbol argelino, criticó el estilo de juego de Marruecos ante Francia en el Mundial 2026, y atribuyó la derrota al miedo de los «Gallos».

Marruecos quedó eliminado en cuartos de final tras perder 0-2 el jueves.

En el programa «Nadina» de MBC 1, afirmó: «El miedo hizo que Marruecos se echara atrás; desde el inicio supe que sería un mal comienzo».

Y añadió: «Cuando empiezas el partido de forma defensiva, le estás dando a la selección francesa una señal de que le tienes miedo, lo que le da a esta última la oportunidad de dominar, atacar y buscar goles, y los encontró en la segunda parte».

Y añadió: «Marruecos no debía tener miedo, sino imponer su personalidad y jugar como ante Holanda y Brasil, reconociendo la fuerza de Francia como favorita».

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Y añadió: «Marruecos no reaccionó hasta la segunda parte, cuando Francia ya controlaba el partido y había marcado dos goles, pese a que cuenta con dos plantillas: la titular y un banquillo aún más fuerte».

Además, rechazó reconocer la superioridad de Marruecos a nivel árabe, pues cree que eliminó a Holanda en dieciseisavos gracias a la suerte en los penaltis.

Y añadió: «Si Marruecos hubiera perdido contra Holanda, no estaríamos hablando de esto; avanzó por los penaltis».

Sus palabras enfadaron a Rachid Taoussi y Radhi Jaidi, exfutbolistas de Marruecos y Túnez, que resaltaron la superioridad marroquí en planificación y estrategia.

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