En vídeo, Majer afirma: «La selección de Túnez no tiene nada que envidiar a Egipto, Marruecos y Argelia, y no le tenemos miedo a Holanda»

Rabah Madjer, leyenda del fútbol argelino, defendió a la selección de Túnez pese a sus malos resultados en el Mundial 2026 y afirmó que no difiere de Egipto, Marruecos ni Argelia.

El equipo tunecino quedó último de su grupo en la fase de grupos del Mundial 2026, sin sumar puntos tras perder 5-1 con Suecia, 4-0 con Japón y 3-1 con Países Bajos.

En el programa «Nadina» de MBC 1, afirmó: «Sigo pensando lo mismo: Túnez es una buena selección, con gran potencial, al igual que Argelia, Marruecos y Egipto».

Sin embargo, admitió que atraviesa una crisis que empezó tras perder 1-5 contra Bélgica en un amistoso.

Añadió que Túnez podía haber competido con Holanda, pues Argelia le venció 1-0 en un amistoso en Róterdam.

Y concluyó: «Holanda no era el rival a temer, pero Túnez cometió muchos errores en el campo».

Holanda, próximo rival de Marruecos en el Mundial 2026, jugará contra la selección marroquí la madrugada del martes en los dieciseisavos de final.