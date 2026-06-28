En vídeo: Mahrez reaviva las esperanzas de Argelia frente a Austria por segunda vez

Riyad Mahrez, estrella de Argelia, mantuvo vivas las esperanzas de los «Guerreros del Desierto» de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Marco Arnautović adelantó a Austria en el 28’, pero en el descuento de la primera parte Rafik Belghali empató con una gran jugada individual.

El tanto llegó tras entrar en el área, regatear a un defensa y disparar, superando al portero Alexander Schlager.

Marcel Sabitzer aprovechó un despiste defensivo y marcó el 2-1 en el 55'.

En el 60, Hossam Aouar centró desde la izquierda y Mahrez, solo ante la portería vacía, marcó el 2-2 definitivo.



