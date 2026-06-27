En vídeo: Mahmoud Saber marca un gol histórico para Egipto en el Mundial

Mahmoud Saber, centrocampista de Egipto, marcó un gol histórico para los Faraones en el Mundial.

El tanto llegó en el minuto 5 del duelo contra Irán, en la tercera jornada de la fase de grupos, y es el más rápido de Egipto en un Mundial.





Según Stats Foot, con 24 años y 10 meses, es el segundo goleador más joven de Egipto en un Mundial, solo por detrás de Abdel Rahman Fawzi (24 años y 9 meses).

Es su debut en un Mundial.

Egipto lidera el Grupo 7 con 4 puntos y ya está clasificado para dieciseisavos.

Es la primera vez que Egipto avanza a la segunda ronda, tras ser eliminado en la primera en sus tres participaciones anteriores.



