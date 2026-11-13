El diario AS señaló que Diomandé estuvo brillante, repartió una serie de regalos a sus compañeros con pases filtrados y también fabricó el segundo gol de los Elefantes.

Diomandé ofreció su mejor nivel en la creación de juego y en la conexión con sus compañeros, y repartió "regalos" durante todo el partido.

Desde la banda izquierda, Diomandé logró enviar pases filtrados, driblar en los espacios más reducidos y dar al delantero puro Wahi una asistencia decisiva para sellar la victoria de la selección de su país sobre Gambia.

La selección de Costa de Marfil, con su entrenador francés Hervé Renard, elevó su cuenta a 9 puntos en el liderato del Grupo Tercero, y la clasificación está más cerca que nunca, mientras que Gambia se quedó congelada en 6 puntos, en la segunda posición.

La selección de Costa de Marfil es una de las grandes candidatas a conquistar el título de la próxima edición de la Copa Africana de Naciones.

Con la velocidad para avanzar, la capacidad de regate y las cualidades individuales, Costa de Marfil ha logrado construir una de las mejores selecciones del continente. Y, una vez más, el talento individual brilló ante Gambia.

Nicolas Pépé no tardó en provocar la sorpresa, tras enviar un centro desde la banda al área, que aprovechó Yalkoui para marcar el primer gol de los Elefantes.

Pocos minutos después, apareció Yan Diomandé con sus características arrancadas y, en uno de sus intentos por recuperar el balón, la estrella del Real Madrid logró arrebatárselo al lateral gambiano y, acto seguido, sirvió el segundo gol del partido a Wahi con una asistencia decisiva frente a la portería. La jugada se fraguó en un abrir y cerrar de ojos.

A pesar del dominio de los locales sobre el desarrollo del encuentro, el balón parado les causó problemas. Barrow controló el balón en la frontal del área, tras un córner, y luego lanzó un potente disparo con su pierna derecha que acabó en la red. Así, el resultado pasó a ser 2-1 y todo quedó abierto antes del inicio de la segunda parte.

La actividad ofensiva que se vio en el partido durante la primera parte desapareció por completo durante los acontecimientos de la segunda mitad, pues ambas selecciones optaron por reducir los riesgos, con Costa de Marfil apoyándose en menor medida en sus estrellas y Gambia replegándose atrás, a la espera de que su rival cometiera un error.

Yan Diomandé se encargó de devolver a la afición a sus asientos con un asombroso pase con el exterior del pie que estuvo a punto de permitir a Amad Diallo ampliar la diferencia en el marcador.

Por su parte, brilló el guardameta gambiano Gaye, que detuvo con el pie un magnífico disparo y privó a Yan Diomandé de marcar un gol asombroso, superada ya más de la mitad de la segunda parte.

Con el paso de los minutos, el cansancio comenzó a aflorar en los jugadores, y el partido se encaminó hacia su final entre pases imprecisos y errores en momentos inoportunos, teniendo en cuenta que el extremo del Real Madrid disputó los minutos completos del encuentro.

La selección marfileña disputará el partido de la cuarta jornada frente a Gambia de nuevo el próximo martes, y Yan Diomandé tiene por delante varios días para prepararse y ofrecer nuevos regalos.