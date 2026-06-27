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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: los jugadores de Arabia Saudí ignoran a la afición tras su eliminación del Mundial

Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
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A. Al Amri
M. Al Owais
Cabo Verde
Arabia Saudita
EE. UU.

«Los Verdes» se despiden prematuramente del Mundial

Los jugadores de la selección saudí ignoraron a la afición y no pidieron disculpas tras su temprana eliminación del Mundial 2026.

El equipo árabe quedó eliminado en la fase de grupos tras empatar 0-0 con Cabo Verde en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston.

El diario saudí Al-Sharq Al-Awsat publicó en X un vídeo que muestra la reacción de los jugadores tras el partido.

El clip muestra que, tras el pitido final, casi todos los jugadores de «Los Verdes» abandonaron el campo sin saludar a la afición, salvo el portero Mohamed Al-Owais y el defensa Abdulilah Al-Omari.

El clip provocó la indignación de la afición saudí en las redes, que consideró incorrecta la actitud de los jugadores y pidió disculpas por su eliminación.

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Es la sexta vez seguida que Arabia Saudí no pasa de la primera ronda; solo lo logró en 1994.

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