El portugués Rúben Neves, centrocampista del Al-Hilal, fue objeto de provocación durante el enfrentamiento ante el Al-Taawoun en la Roshn Saudi League, a causa de su difunto amigo Diogo Jota.

El Al-Hilal venció al Al-Taawoun por 6-0, en el partido que ambos disputaron este sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

Aziz al-Dahmashi publicó un vídeo, a través de su cuenta personal en el sitio "X", que mostró un altercado entre Rúben Neves y algunos aficionados del Al-Taawoun durante el transcurso del partido.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

El altercado se produjo porque algunos aficionados corearon el nombre de Jota, lo que provocó la ira del centrocampista portugués, que les señaló al cielo diciendo: "Dios os ve".

Neves mantenía una estrecha relación con Diogo Jota, la difunta estrella del Liverpool, antes de que este último perdiera la vida en un trágico accidente con su coche en la zona española de Cernadilla, durante el mes de julio del año pasado.

El centrocampista del Al-Hilal expresó en más de una ocasión lo profundamente afectado que quedó por la partida de su excompañero, sobre todo porque le unía a él una sólida amistad personal en los clubes del Porto y el Wolverhampton, además de la selección de Portugal.