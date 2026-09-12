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Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

Traducido por

En vídeo: los cánticos por Jota provocan a Rúben Neves en la Liga Saudí

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
1ª División
Rúben Neves
D. Jota
Arabia Saudita
Portugal

Un suceso extraño en la Roshan

El portugués Rúben Neves, centrocampista del Al-Hilal, fue objeto de provocación durante el enfrentamiento ante el Al-Taawoun en la Roshn Saudi League, a causa de su difunto amigo Diogo Jota.

El Al-Hilal venció al Al-Taawoun por 6-0, en el partido que ambos disputaron este sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

Aziz al-Dahmashi publicó un vídeo, a través de su cuenta personal en el sitio "X", que mostró un altercado entre Rúben Neves y algunos aficionados del Al-Taawoun durante el transcurso del partido.

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El altercado se produjo porque algunos aficionados corearon el nombre de Jota, lo que provocó la ira del centrocampista portugués, que les señaló al cielo diciendo: "Dios os ve".

Neves mantenía una estrecha relación con Diogo Jota, la difunta estrella del Liverpool, antes de que este último perdiera la vida en un trágico accidente con su coche en la zona española de Cernadilla, durante el mes de julio del año pasado.

El centrocampista del Al-Hilal expresó en más de una ocasión lo profundamente afectado que quedó por la partida de su excompañero, sobre todo porque le unía a él una sólida amistad personal en los clubes del Porto y el Wolverhampton, además de la selección de Portugal.

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