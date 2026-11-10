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En vídeo: "Llegó el dictador", un niño pone en aprietos a Mbappé en la concentración de Francia

K. Mbappe
Real Madrid
Francia
Francia

Una broma inocente

En una divertida escena que nadie esperaba, un niño pequeño le robó el protagonismo a Kylian Mbappé dentro de la concentración de la selección francesa, después de lanzarle una broma inesperada que devolvió a primer plano un apodo que generó una amplia polémica en las últimas semanas.

Mbappé regresó a Francia para incorporarse a la concentración de la selección nacional durante el parón internacional, donde ayer lunes disputó una sesión de entrenamiento con "Les Bleus" en medio de un ambiente de entusiasmo y expectación.

Y mientras el delantero del Real Madrid se tomaba una foto de recuerdo con uno de los pequeños aficionados, otro niño del público lo llamó más de una vez diciendo: "Ha llegado el dictador".

Esta frase, que surgió a modo de broma amistosa y que publicaron varias cadenas francesas, fue recibida con una sonrisa inmediata por parte del jugador, que gestionó la situación con gran deportividad y no mostró ninguna molestia, sino que respondió al público con una carcajada.

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Esta frase trae de nuevo a la memoria el apodo de "dictador" que se le puso al jugador recientemente, y que provocó una tensión diplomática y mediática con China en los últimos tiempos, antes de que el apodo volviera una vez más, esta vez en boca de un niño inocente y en un ambiente completamente distendido.

Este momento espontáneo refleja el ambiente de relajación dentro de las filas de la selección francesa, que se prepara para disputar sus dos próximos partidos en la Liga de Naciones de Europa ante Italia y Turquía.

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