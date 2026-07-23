Khamis Al-Zahrani, leyenda del club Al-Ittihad, criticó al argelino Houssem Aouar y al marroquí Youssef En-Nesyri, estrellas del equipo, pidiendo su salida de las filas de Al-Ittihad antes del comienzo de la próxima temporada.

Al-Zahrani afirmó en declaraciones a la cadena "Al-Arabiya": "Al-Ittihad afronta una temporada muy grande, pero sufre un problema de profundidad, especialmente con las ideas del nuevo entrenador alemán Jens Wissing".

Y explicó: "Al-Ittihad necesita una gran profundidad en el centro del campo, pues ni (Houssem) Aouar, ni Fabinho, ni (Youssef) En-Nesyri pueden desempeñar los roles que se espera que el entrenador les pida, que consisten en el juego directo, la presión y la transición rápida".

Añadió: "Al-Ittihad necesita centrocampistas, con Fabinho, Aouar y En-Nesyri bajo la lupa del entrenador, para que tome la decisión adecuada sobre ellos lo antes posible, sobre todo porque el contrato de Fabinho ya ha finalizado".

Y prosiguió: "Estos asuntos requieren rapidez en la toma de decisiones, además de calidad en la elección, especialmente ahora que el entrenador ya conoce a los jugadores, ha puesto el dedo en la llaga y debe cubrir las lagunas con fichajes destacados".

Continuó: "Lo que sé es que Al-Ittihad traerá jugadores en el centro del campo, uno de ellos como sustituto de Fabinho, y el otro que juegue de la misma manera que (Mamadou) Doumbia, mientras que la situación de Aouar sigue vinculada a la lista del equipo y al número de jugadores extranjeros".

Y concluyó: "Al-Ittihad se enfrenta a un asunto espinoso, y el tiempo es muy escaso, especialmente ante la crisis económica, además de contar con un nuevo entrenador que no posee la gran experiencia para dirigir a un equipo grande del tamaño del club Al-Ittihad".