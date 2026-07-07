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Loai Mohamed

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En vídeo: Leyenda argentina admite: el árbitro perjudicó a Egipto; Salah merecía penalti

Argentina vs Egipto
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El partido estuvo marcado por algunas decisiones arbitrales polémicas

Claudio López, exjugador de Argentina, admitió que el árbitro francés François Litxer perjudicó a Egipto al no pitar un penalti a Mohamed Salah antes del tercer gol de la Albiceleste.

Egipto se adelantó 2-0 en los octavos del Mundial 2026, pero no mantuvo la ventaja y cayó 2-3.

El encuentro estuvo marcado por la polémica arbitral tras anular un gol de Mostafa Zico y no señalar un penalti a Salah justo antes del tanto decisivo de Argentina.

En su análisis para «beIN Sports», López afirmó que el árbitro debió aplicar la misma regla que al anular el gol de Zico por una falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez.

«En la jugada de Salah se debería haber pitado falta, aunque el balón estuviera ligeramente detrás de él, mientras que estaba delante de Martínez», explicó.

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Además, criticó la lentitud del VAR en varias decisiones del torneo.

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