En vídeo: Lewandowski marca y Messi responde con un récord en una emocionante cumbre americana

El Inter Miami rescató un valioso punto ante su anfitrión Chicago Fire, después de remontar una desventaja de un gol para firmar un empate 1-1, en un encuentro que registró una asistencia récord de 63.094 espectadores en el estadio Soldier Field, en la madrugada de este jueves.

Robert Lewandowski acaparó los focos de forma temprana, tras adelantar al Chicago Fire en el minuto 10 con un destacado gol acrobático, antes de que Casemiro lograra el empate para el Inter Miami después del descanso con un remate de cabeza a la salida de un centro de Lionel Messi.

Lewandowski golpea pronto

Lewandowski puso a los locales por delante en el minuto 10, tras marcar de forma vistosa para brindar al Chicago un inicio perfecto ante el Inter Miami.

El gol llegó en un enfrentamiento que reunió a dos de las mayores estrellas del fútbol europeo de los últimos años, Lewandowski y Messi, dentro de uno de los estadios de fútbol más famosos de Estados Unidos.

El centro de Messi lo lleva a un récord

El Inter Miami logró regresar al partido tras el inicio de la segunda mitad, cuando Casemiro se elevó en un córner ejecutado por Messi y lo transformó de cabeza en el fondo de la red para decretar el empate.

El pase decisivo fue el número 13 de Messi en la liga esta temporada, con lo que encabeza la lista de asistentes de la competición.

La estrella argentina cuenta en su haber con 18 goles, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la Major League Soccer en registrar 30 o más contribuciones de gol durante 3 temporadas diferentes, según la cadena estadounidense ESPN .

El portero del Chicago priva a Messi y a sus compañeros de la victoria

El Inter Miami intentó arrebatar el gol de la victoria en los últimos minutos, pero el brillante desempeño del portero Chris Brady lo impidió, después de detener 6 disparos, entre ellos uno peligroso de Germán Berterame en el minuto 16, en una de sus 3 paradas decisivas durante la primera mitad.

Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami, declaró tras el encuentro: "No creo que haya ningún problema en el ataque, en absoluto. Para mí, su portero fue el mejor jugador del partido".

Y añadió: "El portero es parte del juego, al final. Creamos ocasiones desde distintas zonas, pero él cumplió bien su papel. Los jugadores hicieron un partido muy bueno, incluso excelente, pero no obtuvimos el resultado que merecíamos".

Asistencia récord

El partido registró la presencia de 63.094 aficionados en el estadio Soldier Field, batiendo el anterior récord de asistencia en los partidos del Chicago Fire en su propio terreno, alcanzado la temporada pasada durante este mismo enfrentamiento.

El partido tenía una importancia adicional en la lucha por el liderato de la liga, después de que Nashville perdiera ante Toronto más temprano en el día, pero el empate mantuvo al Inter Miami en la segunda posición, a 9 puntos del líder.

El Chicago Fire, por su parte, tiene la oportunidad de ascender del cuarto al tercer puesto cuando se enfrente al New England Revolution en la próxima jornada.

Messi busca una gesta histórica

El Inter Miami vive una etapa irregular desde comienzos de agosto, tras conseguir una victoria y dos empates frente a 4 derrotas.

Messi y sus compañeros esperan seguir compitiendo por el título, en busca de que el Inter Miami se convierta en el primer equipo desde Los Angeles Galaxy en las temporadas 2011 y 2012 en lograr coronarse campeón de la Major League Soccer en dos temporadas consecutivas.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

