En vídeo: Lewandowski firma su primer doblete en la liga estadounidense

El polaco Robert Lewandowski marcó su primer doblete en el estadio del Chicago Fire, después de guiar al equipo a la victoria sobre el Charlotte y brillar en su debut ante la afición de su club.

Según el diario español "Marca", 32.183 espectadores acudieron al estadio Soldier Field de Chicago para seguir el debut de Lewandowski en el campo de su equipo, y el exdelantero del Barcelona respondió con un doblete espectacular con el que lideró al Fire para darle la vuelta a la desventaja.





El español Pep Biel adelantó al Charlotte en el minuto 18, pero solo pasaron 93 segundos antes de que Lewandowski lograra el empate con un remoto raso perfecto con su pierna derecha, que el portero no pudo detener en el primer palo.

El polaco completó su doblete personal en la segunda parte, aprovechando una asistencia decisiva del finlandés Robin Lod, antes de superar al guardameta con un remate espectacular desde dentro del área.





Griezmann asiste, pero el Orlando pierde

El Orlando City, que cuenta con el francés Antoine Griezmann, perdió por 2-3 ante su anfitrión, el New York Red Bulls, en un partido en el que el exdelantero del Atlético de Madrid no pudo marcar. Griezmann dio la asistencia del segundo gol de su equipo, pero eso no fue suficiente para sacar ningún punto.

Filadelfia vivió una gran emoción, después de que el Union le diera la vuelta a su desventaja con dos goles en los últimos 20 minutos ante el Atlanta United, que jugó con diez jugadores durante más de una hora.

Mikael Uhre impulsó la remontada en el minuto 73, y luego Nil Pierre y Ezekiel Aladou marcaron dos goles en los minutos 96 y 97 para darle la vuelta al marcador.

El Montreal remontó una desventaja de dos goles en su campo y empató 2-2 ante el New England Revolution. El español Carles Gil y Dor Turgeman adelantaron a los visitantes en la primera parte, pero el defensa colombiano Brian Vera y Prince Osew lograron el empate para el equipo canadiense.

El enfrentamiento entre los líderes de la Conferencia Oeste terminó con empate 1-1 entre Los Angeles FC y Vancouver Whitecaps, donde Heung-min Son adelantó al equipo procedente de Los Ángeles, pero un penalti ejecutado por el alemán Thomas Müller le salvó un punto al Vancouver en el minuto 76.