En vídeo... Las primeras declaraciones de Saad Al-Shehri sobre la sucesión de Renard en la selección saudí

Saad Al-Shehri, entrenador del Al-Ittifaq, se ha pronunciado por primera vez sobre los rumores que le vinculan con la dirección de la selección saudí en el futuro, en sustitución del técnico francés Hervé Renard.

Algunos informes habían apuntado a la posibilidad de que Renard fuera destituido antes del inicio del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, a la luz del reciente descenso en los resultados y el rendimiento de «Los Verdes», con la propuesta de varios nombres para sucederle, entre ellos Saad Al-Shehri.

Al-Shehri declaró este sábado, en declaraciones durante la rueda de prensa previa al partido contra Al-Qadisiyah en la Liga Roshen, recogidas por el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat»: «No he recibido ninguna solicitud para dirigir la selección saudí en el futuro».

Y añadió: «Hay algo importante que debo decir, y es que no permitiré bajo ningún concepto que se difunda información errónea que afecte a mi patriotismo y mi pertenencia a la selección de mi país, ya que estoy a su disposición en cualquier momento».

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Y aclaró: «Se han difundido noticias sobre mi rechazo a entrenar a la selección saudí, lo cual es totalmente falso, pero el seleccionador está ahí, y todos le apoyamos a él y a los jugadores de la selección para que tengan un buen rendimiento en el Mundial».

Y concluyó: «Actualmente estoy centrado en el club Al-Ittifaq, pero si mi país me necesita en cualquier lugar y en cualquier ámbito, estoy presente y siempre dispuesto a ponerme al servicio de mi país».

En cuanto al reciente bajón de la selección saudí, y a si se debe a la escasa participación de los jugadores locales, respondió: «No se puede determinar con exactitud dónde está el problema, pero yo gané la Copa de Asia y me clasifiqué para los Juegos Olímpicos con la selección olímpica en las mismas circunstancias».

Y añadió: «Los jugadores no participaban tanto como ahora, pero ahora entrenan con ocho extranjeros del más alto nivel, por lo que no se puede determinar con certeza dónde está el problema, sobre todo teniendo en cuenta que la selección saudí ya se clasificó con mérito para los Mundiales de 2018 y 2022».

Y concluyó: «Es cierto que no hemos ganado títulos, pero eso se debe a la dureza de la competición; hay selecciones fuertes que tampoco han ganado la Copa de Asia, por lo que no se puede juzgar de forma categórica, sobre todo teniendo en cuenta que la selección saudí ha logrado algunos éxitos recientemente, entre ellos la clasificación para el Mundial».