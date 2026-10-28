La ira china contra Kylian Mbappé ya no se limita a las decisiones oficiales de suspender las retransmisiones y romper los contratos de patrocinio, sino que ha bajado a la calle y se ha convertido en fuego real.

Mientras Pekín estudiaba la disculpa de la estrella francesa en tres idiomas, aficionados chinos descargaban su furia de otra manera: pisoteando sus imágenes y quemando sus camisetas ante las cámaras, en un mensaje claro de que la herida que ha tocado su símbolo nacional no sanará con una disculpa.

La gravedad de la crisis entre la estrella francesa y la calle china se intensifica, superando los pasillos de la diplomacia y las salas de reuniones, y llegando a una ola de ira popular desbordante, documentada por vídeos que se propagaron como la pólvora en las plataformas de redes sociales.

Días después de las declaraciones del jugador del Real Madrid sobre una imagen satírica que unía su rostro con el del antiguo líder chino Mao Zedong, que describió como una de sus imágenes favoritas, el público chino no se conformó con la decisión del Gobierno de suspender la retransmisión de los partidos del Real Madrid en la televisión oficial CCTV.

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Vídeos difundidos a gran escala muestran a aficionados chinos expresando su ira de una manera simbólica y dura: uno de ellos pisoteó con los pies carteles con la imagen de Mbappé, antes de dirigirse con palabras airadas a la cámara diciendo: "Siento una gran ira por lo que he escuchado de las declaraciones de Mbappé sobre China, le impongo un boicot severo y nunca lo perdonaré".

La escena no se detuvo ahí, sino que el aficionado sacó un mechero y prendió fuego a una camiseta con el nombre de Mbappé. Lo llamativo es que la camiseta que se quemó era la de la selección francesa y no la del Real Madrid, en señal de que la ira va dirigida a la persona misma y no solo al club.

Estas escenas populares vienen a confirmar que la crisis es más profunda que una mera disputa comercial o deportiva. En este país asiático, Mao Zedong, fundador de la República Popular China, representa un símbolo nacional y una línea roja intocable, lo que explica la magnitud de la reacción, que hasta ahora no han calmado ni las disculpas del jugador, ni las de su club, ni las de la Liga española.



