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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: Las estrellas del Mundial sueñan con la Liga Saudí

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El Mundial cuenta con 50 jugadores de la Liga Roshen.

Según varios medios, algunas estrellas del Mundial 2026 planean fichar por la Liga Roshen de Arabia Saudí la próxima temporada.

El torneo, que arrancó el 11 de junio con 48 selecciones, incluye a 50 futbolistas de la liga saudí repartidos en 12 clubes.

El periodista saudí Ali Al-Anzi afirmó en el programa «Dorina Ghair» del canal «Al-Saudiya»: «Tengo una información exclusiva: hay jugadores titulares en el Mundial que desean jugar en la liga saudí».

Explicó: «Estos jugadores han enviado cartas a algunos agentes saudíes expresando su deseo de fichar por la liga saudí, y creo que uno de ellos podría estar presente la próxima temporada».

Además, uno de ellos finalizó su contrato con su club la temporada pasada y llegaría como agente libre; no es árabe.

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Se rumorea que Al-Dir’iya ya fichó a un portero que fue titular con su selección en la primera jornada del Mundial.

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