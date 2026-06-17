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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: Lágrimas en una noche histórica: Messi se corona campeón del Mundial con un hat-trick ante Argelia

L. Messi
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La leyenda bate un nuevo récord de Cristiano en su camino hacia la gloria

Lionel Messi, capitán de Argentina, igualó el récord de goles en Mundiales de Miroslav Klose.

Messi marcó un hat-trick ante Argelia esta madrugada en el estadio Arrowhead, en el Grupo 10.

El astro argentino no pudo contener las lágrimas al celebrar su primer tanto.

Es su primer hat-trick en Copas del Mundo, con lo que llega a 16 goles y se coloca a uno de superar a Klose, según «Opta».

Es el primer ‘hat-trick’ de la edición 2026, que lo coloca líder de goleadores.

Con este triplete superó a Mbappé, a Gerd Müller (14 goles) y a Ronaldo (15 goles).

Además, con 38 años y 357 días, se convirtió en el jugador de mayor edad en lograr un triplete en la Copa del Mundo, superando a Cristiano Ronaldo, quien lo consiguió a los 33 años y 130 días.

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