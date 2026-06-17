Lionel Messi, capitán de Argentina, igualó el récord de goles en Mundiales de Miroslav Klose.

Messi marcó un hat-trick ante Argelia esta madrugada en el estadio Arrowhead, en el Grupo 10.

El astro argentino no pudo contener las lágrimas al celebrar su primer tanto.

Es su primer hat-trick en Copas del Mundo, con lo que llega a 16 goles y se coloca a uno de superar a Klose, según «Opta».

Es el primer ‘hat-trick’ de la edición 2026, que lo coloca líder de goleadores.

Con este triplete superó a Mbappé, a Gerd Müller (14 goles) y a Ronaldo (15 goles).

Además, con 38 años y 357 días, se convirtió en el jugador de mayor edad en lograr un triplete en la Copa del Mundo, superando a Cristiano Ronaldo, quien lo consiguió a los 33 años y 130 días.