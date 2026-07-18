Lionel Messi, capitán de Argentina, afirmó que intentarán neutralizar a Lamine Yamal en la final del Mundial, aunque reconoció su gran futuro.

Según el diario español «Marca», los capitanes y entrenadores de ambas selecciones posaron en la foto oficial previa a la final en un ambiente de estilo americano.

Luis de la Fuente y Rodri entraron con «Despechá» de Rosalía, y Messi, Martínez y Scaloni con «Matador» de Los Fabulosos Cadillacs.

La sesión estuvo moderada por Rio Ferdinand, Novak Djokovic, Kevin Durant y Tom Brady, antes de que hablaran los protagonistas.

Scaloni afirmó: «Lo mejor que tenemos los argentinos es que crecimos en lugares muy difíciles y jugamos al fútbol. No pensábamos en otra cosa que no fuera el fútbol, y debemos darlo todo cuando llega el momento de jugar, y hacer lo que hacíamos cuando éramos pequeños y jugábamos al fútbol».

Messi añadió: «Cuando jugamos no pensamos en la presión, sino en competir de la mejor manera posible».

Sobre Lamine Yamal, Messi añadió: «Es un jugador con mucho futuro y la oportunidad de hacer historia, pero espero que esta vez no suceda».

Y cerró: «La vida es una locura: de aquella foto juntos a enfrentarnos en el Mundial, es alucinante. Le deseo mucha suerte también con el Barcelona. Intentaremos que el domingo no dé lo mejor de sí mismo, aunque será difícil».