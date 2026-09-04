En vídeo: la sinfonía de Gakpo e Isak da al Liverpool su primera victoria en la Premier League

Liverpool logró su primera victoria en la Premier League esta temporada, al imponerse a domicilio sobre el Ipswich Town (2-0), este viernes, en el estadio "Portman Road", en la tercera jornada de la competición.

Con este triunfo, Liverpool elevó su cuenta a 5 puntos, ubicándose provisionalmente en el quinto lugar de la clasificación de la Premier League, mientras que el Ipswich se quedó estancado en 3 puntos, en el decimotercer puesto de forma provisional.

Alexander Isak marcó los dos goles de Liverpool en los minutos 6 y 9, otorgando al equipo del entrenador Andoni Iraola una ventaja temprana que decidió el partido.

Ambos goles llegaron con asistencia del internacional neerlandés Cody Gakpo, quien desempeñó un papel destacado en el fuerte inicio de los visitantes.





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El doblete representa un arranque destacado para Isak con Liverpool, ya que elevó su cuenta a 3 goles en la Premier League esta temporada, después de haber marcado un gol en el empate (2-2) ante el Nottingham Forest, en la jornada anterior.

Asimismo, el delantero sueco mantuvo su brillante nivel ante el Ipswich, alcanzando así 6 goles en 3 partidos frente a este equipo.

Liverpool había afrontado el partido en busca de su primera victoria de la temporada, tras iniciar su recorrido con dos empates consecutivos ante el Newcastle United y el Nottingham Forest, con resultado de (2-2) en ambos encuentros.

A pesar del inicio impactante, el rendimiento del Ipswich mejoró tras los dos goles, e intentó volver al partido, pero no logró penetrar la defensa de Liverpool ni traducir sus periodos de presión en goles.

El encuentro fue testigo del debut del nuevo fichaje Bradley Barcola con la camiseta de Liverpool, ya que el internacional francés entró como sustituto de Víctor Muñoz en el minuto 64.

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