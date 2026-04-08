En vídeo: la pesadilla de Montjuïc se repite en el «Camp Nou»

Alexander Sørloth, estrella del Atlético de Madrid, marcó un gol clave ante el Barcelona y apagó las ilusiones azulgranas de llegar a semifinales de la Liga de Campeones.

El Atlético ya ganaba gracias al tanto de Julián Álvarez y defendía con uñas y dientes su ventaja, más aún tras la expulsión del joven Pau Cubarsi en la primera parte, que dejó al Barcelona con diez.

En medio del dominio local, Antoine Griezmann cedió el balón a Mateo Rogieri, quien envió un centro preciso al primer palo. Allí esperaba Surloth, que batió la portería con un remate de derecha para sentenciar el 2-0.

Según Mundo Deportivo, el tanto recuerda a la afición el gol en el descuento que Sorloth marcó la temporada pasada en Montjuïc, con lo que le dio la vuelta al marcador y el partido terminó 1-2, ayudando al Atlético a cerrar 2024 como líder de LaLiga.

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Con este tanto, el Barcelona se ha convertido en la “víctima favorita” del noruego, al que ha marcado 7 goles y asistido en 3 ocasiones, igualando sus registros frente a Real Sociedad y Rayo Vallecano (7 goles a cada uno), aunque ha dado menos asistencias ante ellos.

Es su primer tanto este curso, pues era el único delantero colchonero que aún no había marcado al Barça. ya que Julián Álvarez, Griezmann y Lukman ya habían marcado contra el Barcelona en la Copa del Rey, mientras que Baena y Giuliano lo hicieron en La Liga.