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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-TROYESAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: la marea de París arrasa a una nueva víctima en ausencia de Hakimi

Paris Saint-Germain vs Troyes
Paris Saint-Germain
Troyes
Ligue 1
Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Liga de Campeones
A. Hakimi
Francia
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El Paris Saint-Germain logró su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones al imponerse a su invitado, el Troyes (1-0), este sábado por la noche en el estadio Parque de los Príncipes, en el marco de la décima jornada de la liga francesa.

Con este triunfo, el vigente campeón elevó su cuenta a 23 puntos en lo más alto de la clasificación, mientras que el Troyes se quedó estancado en 8 puntos, en el decimosexto puesto.

El único gol del partido llegó por medio del defensa ucraniano Ilia Zabarnyi, en el minuto 39, tras rematar de cabeza un centro de su compañero Senny Mayulu que acabó en el fondo de la red.

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El París estuvo cerca de abrir el marcador de forma temprana, después de que un disparo de Mayulu se estrellara contra el poste derecho en el minuto cinco; además, Désiré Doué desperdició otra oportunidad con un remate que pasó por encima del travesaño.

Por su parte, el Troyes intentó inquietar la portería de los locales, y Renaud Ripart estuvo a punto de lograr el empate en el minuto 28, pero el guardameta del París detuvo su intento de cabeza.

Los locales no realizaron mucho esfuerzo para ampliar el resultado, pese a su claro dominio sobre el desarrollo del encuentro, dado que ya habían conseguido lo necesario.

El Paris Saint-Germain afrontó el partido de hoy tras lograr una goleada ante el Villarreal español por (6-0) en la Liga de Campeones de Europa, torneo que el conjunto francés también lidera.

Se ausentó del duelo ante el Troyes la estrella internacional marroquí Achraf Hakimi, ya que el cuerpo técnico dirigido por Luis Enrique prefirió darle descanso antes del parón internacional.

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