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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: La maldición árabe continúa... El hat-trick de Messi echa por tierra las esperanzas de Argelia

L. Messi
Argentina vs Algeria
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EE. UU.

«La Pulga» hace historia con un magnífico triplete... y el sueño árabe se pospone

Argelia no consiguió la primera victoria árabe en el Mundial 2026 y perdió 0-3 ante Argentina en la madrugada de este miércoles. Lionel Messi marcó un hat-trick.

Es la tercera derrota árabe tras las de Túnez 1-5 ante Suecia e Irak 1-4 frente a Noruega, mientras que Catar, Marruecos, Egipto y Arabia Saudí empataron con Suiza, Brasil, Bélgica y Uruguay, respectivamente.

Ahora las esperanzas árabes recaen en Jordania, que jugará contra Austria más tarde.

Argentina lidera el Grupo 10 con 3 puntos, mientras que Argelia queda última a la espera del Jordania-Austria.

Hat-trick histórico

Messi firmó el primer hat-trick del torneo, lidera la clasificación de goleadores con 16 tantos y empata con Miroslav Klose como máximo anotador histórico.

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Además, el árbitro anuló dos goles a Argentina por fuera de juego.

El partido comenzó intenso: Argentina atacó desde el inicio y Messi marcó a los cinco minutos tras un pase de Lautaro Martínez, pero el gol se anuló por fuera de juego.

Tres minutos después, Argelia respondió con un pase profundo de Ibrahim Maza a Farès Chaibi, cuyo remate fue anulado por fuera de juego.

La magia de Messi

Argentina recuperó el control y, en el 17’, Messi recibió fuera del área, entró sin marca y lanzó un disparo sorpresivo para abrir el marcador.

El campeón controló el juego hasta el descanso y, aunque los Guerreros del Desierto apenas inquietaron, el partido seguía abierto.

En el 60, aprovechó un rebote de Luca Zidane tras disparo de Mac Allister y marcó el segundo.

Messi no se detuvo y anotó el tercero en el 76 con un disparo sorpresivo desde la frontal; acto seguido, Scaloni lo reemplazó para reservarlo de cara a los duelos contra Austria y Jordania.

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