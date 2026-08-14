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Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: la leyenda del Al-Nassr a Inzaghi: ¿acaso Benzema tiene veinte años?

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Al Hilal vs Al-Faisaly
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Hussein Abdulghani critica el trato del Al-Hilal a Ali Al-Bulaihi

Hussein Abdel Ghani, exestrella del Al Nassr y del Al Ahli, se mostró sorprendido por las declaraciones de Simone Inzaghi, entrenador del Al Hilal, sobre su intención de apostar por jugadores jóvenes en su alineación para la nueva temporada.

Cuando se le preguntó a Inzaghi en una rueda de prensa el pasado jueves sobre el motivo de dejar fuera de sus planes al veterano defensa Ali Al Bulaihi, de 36 años, explicó que tiene la intención de contar con jugadores más jóvenes.

Y dijo: «Al Bulaihi se entrena actualmente, pero, dado que hay otros jugadores jóvenes, quiero llevar a cabo un proceso de rotación».

Al Bulaihi parece estar fuera de los planes del técnico italiano para la nueva temporada, mientras que algunos informes de prensa han hablado de la posibilidad de que se marche a uno de los clubes de la Roshn Saudi League antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

Por su parte, Abdel Ghani criticó las declaraciones de Inzaghi, al decir, a través del programa «Nadeena» del canal «MBC»: «¿Esto es como si (Karim) Benzema tuviera 20 años y (Kalidou) Koulibaly tuviera 21 años?».

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Benzema tiene 38 años, mientras que el defensa senegalés tiene 35.

Y añadió Abdel Ghani: «Al Bulaihi tuvo una trayectoria magnífica con el Al Hilal, y fue un pilar fundamental del equipo a lo largo de muchos años. Considero que las declaraciones de Inzaghi son solo palabras, y que el entrenador no desea la continuidad del jugador».

Abdel Ghani criticó la idea de excluir a Al Bulaihi de los entrenamientos colectivos y obligarlo a realizar entrenamientos individuales, en un intento de presionarlo para que pida marcharse.

Al Bulaihi se incorporó a las filas del Al Hilal en 2017 procedente del Al Fateh, y conquistó con el conjunto capitalino varios títulos nacionales y asiáticos.

El Al Hilal se prepara para enfrentarse al Al Faisaly esta noche del viernes en el estreno de sus partidos en la Roshn Saudi League de esta temporada.

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