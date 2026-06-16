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En vídeo: la leyenda de Francia afirma que Senegal es el actual campeón de la Copa Africana de Naciones

Francia vs Senegal
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Escocia vs Marruecos
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Escocia
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A los «Leones de Tiranga» les retiraron el título el pasado mes de marzo

Robert Pérez, leyenda de Arsenal y Francia, sorprendió al llamar a Senegal vigente campeón de la Copa Africana de Naciones.

Este martes, Senegal y Francia se midieron en el estadio MetLife de Nueva York en la primera jornada del Grupo 9 de la eliminatoria mundialista.

Antes del encuentro, Pérez declaró a beIN Sports Francia: «Senegal es un equipo magnífico, actual campeón de África».

Además, destacó: «Tienen un plantel sólido con jugadores que actúan en las principales ligas europeas, lo que les da experiencia para brillar en citas como el Mundial».

Y concluyó: «Los enfrentamientos contra las selecciones africanas siempre han sido difíciles, por su fuerza física y su gran velocidad, y Senegal es sin duda una de las selecciones a las que hay que temer en este torneo».

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Escocia
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Llama la atención que Pérez la llame campeona de África, pues la CAF le retiró el título ganado en enero ante Marruecos.

En marzo, la Confederación Africana de Fútbol la descalificó por retirada en la final y otorgó el título a Marruecos.

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