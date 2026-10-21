En vídeo: la gesta de los diez jugadores lleva al Inter a derrotar al Shakhtar y reaviva sus esperanzas en la Champions League

En una noche marcada por la determinación y el espíritu combativo, el Inter de Milán se negó a rendirse ante la inferioridad numérica y arrancó una valiosa victoria heroica por 1-0 sobre su visitante, el Shakhtar Donetsk, en el marco de la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El partido resultó dramático en todos los sentidos en el estadio Giuseppe Meazza, después de que el conjunto italiano recibiera un duro golpe con la expulsión de su defensa Alessandro Bastoni, que le obligó a disputar el encuentro con diez jugadores en un momento en el que buscaba su primera victoria en la competición.

Y mientras todos pensaban que el partido se encaminaba hacia un nuevo empate sin goles que ahondaría las heridas del Nerazzurri, el suplente brasileño Carlos Augusto apareció como un héroe inesperado en el minuto 77, tras aprovechar un centro inteligente y preciso del veterano Henrikh Mkhitaryan, para lanzar un disparo decisivo que sacudió la portería del equipo ucraniano y encendió las gradas.

Un gol que devolvió al Inter al primer plano de la competición, después de una serie de resultados decepcionantes que lo habían situado en el puesto 31 con un solo punto, antes de elevar su cuenta a 4 puntos y escalar varias posiciones en la tabla de clasificación, situándose en el puesto 20, a la espera de lo que depare el resto de los partidos de la jornada.

En cuanto al Shakhtar Donetsk, que llegaba al encuentro con un registro sin derrotas y 5 puntos en el puesto decimocuarto, su cuenta se congeló y el tren de sus victorias se detuvo ante las murallas de Milán, pese a su superioridad numérica en los últimos minutos, y pasó a ocupar el puesto 17.







