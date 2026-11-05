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En vídeo: la Federación de Fútbol abre el expediente de la destitución de Hossam Hassan y dos candidatos aspiran a sucederle

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¿Suspensión, veto y luego destitución?: el futuro de Hossam Hassan se enciende dentro de la selección de Egipto

Informes de prensa revelaron que la Federación Egipcia de Fútbol está cerca de destituir a Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, tras la polémica surgida en torno a su vida personal en el último periodo.

El Consejo Supremo para la Regulación de los Medios en Egipto decidió ayer miércoles prohibir la aparición de Hossam Hassan en todos los medios de comunicación, una decisión que coincidió con la suspensión del técnico por parte de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) durante 3 partidos.

La selección de Egipto se prepara para disputar la concentración del presente mes de noviembre, en la que se enfrentará a Malaui en los dos partidos de la tercera y cuarta jornada de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, los días 13 y 17 del mes en curso.

Pese a la renovación de su contrato hasta 2030 en fecha anterior, la Federación de Fútbol parece encaminada a prescindir de Hossam Hassan, mientras destacan dos nombres locales para asumir la tarea tras él, de cara a la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027.

Según fuentes del canal egipcio Modern MTI, la Federación de Fútbol "decidió reevaluar la situación de Hossam Hassan respecto a su continuidad al frente de la selección egipcia, tras la polémica suscitada en torno a su vida personal, y existe una tendencia hacia su destitución".

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La misma fuente señaló que la decisión no se ha tomado de forma definitiva, pero que los responsables ya han comenzado a preparar el escenario de la etapa posterior a "El Capitán".

Y aclaró que lo más probable es que el próximo seleccionador egipcio sea nacional, siendo Hossam El Badry y Ali Maher los que cuentan con más opciones, teniendo en cuenta que el primero ya asumió la tarea anteriormente.

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