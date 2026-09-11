El Bayern Munich comenzó su andadura en la Liga de Campeones de la mejor manera posible, tras arrollar al noruego Bodø/Glimt por 5-0, en un partido en el que el francés Michael Olise brilló de forma llamativa.

Olise marcó dos goles durante el enfrentamiento, uno de ellos de una manera espectacular, y además dio una asistencia para otro tanto, confirmando una vez más su importancia en el once del entrenador Vincent Kompany.

Tras el final del partido, Olise concedió una entrevista a la cadena DAZN, donde fue preguntado por su magnífico gol, pero el jugador francés mantuvo su habitual serenidad y su respuesta fue extremadamente escueta.

Olise dijo con frialdad: "No lo sé".

El reportero le volvió a preguntar "¿Cómo sucedió?", y el jugador respondió: "Chuté el balón y acabó en la red, o no acabó... No soy el único jugador que marca goles, y no lo creo".

La respuesta del jugador francés provocó cierta frustración en el reportero que lo entrevistaba, después de que Olise se limitara a dar respuestas cortas y poco entusiastas, pese a su brillante actuación, sus dos goles y su asistencia en la gran victoria.

Con esta actuación, Olise fue una de las principales estrellas de la noche europea del Bayern, pero eligió dejar que sus números dentro del campo hablaran por él en lugar de extenderse ante las cámaras.

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