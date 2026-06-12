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Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

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En vídeo: la estrella de Jordania ve a Marruecos campeón del Mundial

Brazil vs Marruecos
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EE. UU.

Los «Leones del Atlas» buscan un logro árabe sin precedentes

Un exfutbolista de Jordania prevé que Marruecos ganará el Mundial de 2026, a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Marruecos jugará el Mundial de 2026 apenas cuatro años después de su histórico cuarto lugar en 2022, cuando se convirtió en la primera selección árabe y africana en llegar a semifinales.

Raafat Ali, exestrella del fútbol Jordano, afirmó en el programa «Nadina» de MBC 1: «Si tuviera que elegir un campeón para 2026, sería árabe: Marruecos».

Y añadió: «Lo más importante es representar y honrar a los árabes, y que cualquier selección o jugador consiga hacer felices a los árabes; espero que la selección de Marruecos gane el Mundial».

Además, pronosticó que Noruega será la sorpresa y que Portugal decepcionará a sus aficionados.

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Cabe recordar que el Mundial de 2026 contará con ocho selecciones árabes por primera vez, tras pasar de 32 a 48 equipos.

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