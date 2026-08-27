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En vídeo: la estrella de Alemania ficha oficialmente por la Premier League

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El Villa busca reemplazar a Tielemans

El club inglés Aston Villa anunció oficialmente este jueves el fichaje del centrocampista alemán Leon Goretzka, en una operación de traspaso libre, convirtiéndose en la más reciente incorporación del equipo durante el actual mercado de fichajes de verano.

Goretzka, de 31 años, había abandonado el Bayern de Múnich al final de la temporada pasada tras finalizar su contrato, poniendo fin a una etapa de 8 años con el club bávaro.

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Durante su etapa con el Bayern de Múnich, Goretzka disputó 312 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó 51 goles y dio 53 asistencias, y se proclamó campeón de 7 títulos de la Bundesliga, además de la Liga de Campeones de Europa y varios trofeos nacionales.

Goretzka se une al Aston Villa tras superar el reconocimiento médico el pasado martes, para vivir su primera experiencia profesional fuera de Alemania, después de haber comenzado su carrera con el Bochum y luego trasladarse al Schalke, antes de vestir la camiseta del Bayern de Múnich desde 2018.

Goretzka también cuenta con una gran experiencia con la selección de Alemania, con la que disputó 73 partidos internacionales, en los que marcó 15 goles.

La operación se enmarca en los movimientos del Aston Villa para reforzar su centro del campo, después de que el equipo perdiera los servicios de Youri Tielemans, que se marchó al Manchester United, además de la baja de Amadou Onana durante un largo periodo por lesión.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".


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