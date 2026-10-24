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Hussein Hamdy
Traducido por

En vídeo: la diferente reacción de Flick y Mourinho al ser preguntados el uno por el otro

J. Mourinho
H. Flick
Real Madrid
Barcelona
Primera División
Portugal
Alemania
España

¿Refleja eso la personalidad de los entrenadores?

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, y José Mourinho, entrenador del Real Madrid, respondieron a preguntas sobre el técnico rival durante la rueda de prensa del Clásico previsto para mañana domingo, en la décima jornada de LaLiga.

Cuando se le pidió al entrenador portugués que hablara de Flick, respondió: "No entiendo por qué me preguntan sobre los rivales. ¿Qué quieren que diga de Flick? Es un gran entrenador y está haciendo un trabajo magnífico. Y eso es todo, ¿qué quieren que diga? No puedo decir nada más".


Por otro lado, la rueda de prensa de Flick comenzó después de la de Mourinho, donde recibió una pregunta similar, y la respuesta fue la siguiente: "Por mi parte, le tengo el máximo respeto, y cuando has dirigido a equipos de este nivel durante tantos años y logras el éxito de forma constante, eso es prueba de calidad. Lo ha demostrado en cada club en el que ha trabajado".

Y añadió: "A nivel de la selección alemana, cuando era asistente del entrenador Joachim Löw, lo encontré una vez en Madrid porque fuimos a visitarlo, y puedo decir que todos los jugadores de la selección que trabajaron con él hablaron de él con gran respeto. Teníamos allí a algunos jugadores".

Flick concluyó: "Creo que es así, es un colega de profesión. Es un colega muy exitoso. Y un colega magnífico".

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