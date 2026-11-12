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Ali Lajami, defensa de la selección de Arabia Saudí, consideró que la clasificación internacional será un incentivo para sus compañeros a la hora de buscar la victoria ante la selección de Corea del Sur en el partido amistoso que disputarán.

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La selección de Arabia Saudí se enfrentará a su homóloga de Corea del Sur mañana viernes, en el primero de sus partidos amistosos durante su concentración actual en la capital catarí, Doha, como preparación para los próximos compromisos.

¿Qué dijo Ali Lajami antes del partido contra Corea del Sur?

Lajami declaró, en unas palabras al diario saudí "Asharq Al-Awsat", 24 horas antes del partido: "Durante la concentración nos hemos centrado en corregir los errores que cometimos en la Copa del Golfo".

La selección de Arabia Saudí se proclamó campeona de la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, "Golfo 27", tras vencer a su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos por dos goles a cero en la final, siendo su primer título en 23 años.

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El defensa saudí prosiguió: "Afrontamos los dos partidos con el objetivo de conseguir la victoria y mejorar nuestra clasificación internacional. Enfrentarnos a Corea del Sur y Uzbekistán nos da un mayor impulso para ofrecer buenos niveles, y aspiramos a salir con la victoria en ambos encuentros".

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La selección de Arabia Saudí ocupa el quincuagésimo quinto puesto a nivel mundial y el quinto a nivel asiático en la clasificación oficial de la Federación Internacional de Fútbol, por detrás de la selección de Corea del Sur, que se sitúa en la trigésima primera posición a nivel mundial.

La selección de Arabia Saudí, con la plantilla al completo

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Arabia Saudí afronta el partido contra Corea del Sur con la plantilla al completo, después de que Firas Al-Buraikan, delantero del Al-Ahli, participara en los entrenamientos grupales por primera vez durante el presente parón, ayer miércoles, tras recuperarse de la lesión que sufrió.

Al-Buraikan se ausentó de los entrenamientos grupales de la selección saudí durante los dos primeros días, al padecer un resfriado, lo que generaba dudas sobre su capacidad para participar en el partido contra Corea del Sur.

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Con el regreso del delantero del Al-Ahli, la selección de Arabia Saudí no presenta ninguna baja ante su homóloga coreana, especialmente porque Saud Abdulhamid, lateral derecho del Lens francés, también se incorporó a los entrenamientos por primera vez el pasado martes.

Cabe recordar que la selección de Arabia Saudí disputará un nuevo partido amistoso en la concentración de Doha, contra la selección de Uzbekistán, el martes 17 de noviembre.

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La verdad sobre la salida de Donis de la selección de Arabia Saudí

El periodista saudí Abdulrahman Al-Humaidi, presentador del programa "Nadina" en el canal "MBC 1", había afirmado que el entrenador griego Georgios Donis abandonará su cargo como director técnico de la selección de Arabia Saudí con un 99% de probabilidad.

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Donis respondió a esas informaciones en unas declaraciones al diario saudí "Al-Riyadiah", donde dijo: "No me importan los rumores que se lanzan de vez en cuando sobre mi futuro profesional con la selección de Arabia Saudí".

Y añadió: "Lo que me importa actualmente es desarrollar a la selección saudí y centrarme en el trabajo. Tengo la experiencia suficiente para lidiar con lo que se dice sobre mi futuro profesional, y daré lo mejor de mí para servir al fútbol saudí".

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Las declaraciones de Donis llegaron como prolongación del comunicado emitido por la Federación Saudí de Fútbol, según el canal saudí "Al-Ekhbariya", que negó la posibilidad de destituir al entrenador griego y confirmó su continuidad en el cargo.

Esta es ya la segunda vez que la Federación Saudí de Fútbol desmiente las informaciones sobre la salida de Donis, después de haberlo hecho el pasado mes de octubre.

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Algunos informes habían afirmado que la Federación Saudí tiene la intención de fichar al español Roberto Martínez, exdirector técnico de la selección de Portugal, para dirigir a la selección saudí en la Copa Asiática 2027, en lugar de Donis.

Esas informaciones generaron un estado de malestar en la afición futbolística saudí, especialmente ante lo ajustado del tiempo antes del inicio del torneo asiático, lo que llevó a la Federación Saudí a emitir un comunicado de desmentido.

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Sin embargo, el aplazamiento de la Copa Asiática 2027 de enero a diciembre del próximo año reavivó el debate sobre la posibilidad de destituir a Donis, dada la amplitud de tiempo disponible antes del torneo.