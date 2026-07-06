En vídeo: La bronca de Aguirre resume la pesadilla de México ante el extremo del Barcelona

Sin jugadas ni goles memorables, unas simples palabras bastaron para inmortalizar la noche de Anthony Gordon. En los octavos de final del Mundial 2026 entre Inglaterra y México, Javier Aguirre se acercó sonriendo al extremo inglés y le gritó con tono burlón: «¡Gordon, que te den!».

Según Mundo Deportivo, la broma viral reflejaba la frustración de Aguirre, pues el nuevo fichaje del Barcelona había destrozado su banda derecha y llevado a Inglaterra a una victoria 3-2 que le dio el pase a cuartos.

Gordon, de 25 años, respondió con una risa segura. Sabía que estaba cuajando el partido de su vida con la camiseta de los Tres Leones; tras un comienzo irregular en el torneo y haber perdido su puesto de titular, el extremo del Barcelona aprovechó la oportunidad para ofrecer una actuación completa que le devolvió el prestigio.

Fue el más rápido del partido (35,7 km/h), creó peligro, forzó el penalti que Kane marcó y ayudó en el segundo gol tras una presión intensa. Ganó diez de once duelos y cerró su noche con una labor defensiva notable.

La broma de Aguirre no fue un insulto, sino una medalla: el reconocimiento de que el extremo inglés era imparable.