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En vídeo: la afición marroquí molesta a los jugadores franceses con una tradición mexicana

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¿Qué pasó fuera del hotel?

Mientras Kylian Mbappé y sus compañeros se preparaban para dormir antes de su partido más importante del Mundial, la afición marroquí se disponía a despertarlos. Una tradición mexicana que pasó de los dieciseisavos de final a los cuartos de final, y cuya protagonista esta vez fueron los «Leones del Atlas», que decidieron iniciar la batalla contra Francia nada menos que doce horas antes del pitido inicial.

A las 22:30, hora local, decenas de aficionados se reunieron en las calles aledañas al hotel francés y, en minutos, el lugar se convirtió en una fiesta de carnaval.

tambores y vuvuzelas retumbaban sin pausa, Los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Boston y los aficionados marroquíes coreaban cánticos para provocar a los jugadores y obligarlos a asomarse a las ventanas.

La cadena francesa «RMC» confirmó que el estruendo se escuchaba en las habitaciones y molestaba a los vecinos.

Esta «fórmula festiva y molesta», ya marca mexicana en el Mundial 2026, se usó antes contra Ecuador en la fase de grupos y ante Inglaterra en octavos. 

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Esta noche, los hinchas marroquíes han replicado la misma táctica psicológica, confiando en que el ruido les ayude a vencer a los antiguos campeones del mundo.

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