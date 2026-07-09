En vídeo: la afición marroquí imita una tradición mexicana «molesta» con los jugadores de la selección francesa

Mientras Kylian Mbappé y sus compañeros se preparaban para dormir antes de su partido más importante del Mundial, la afición marroquí se disponía a despertarlos. Una tradición mexicana que pasó de los dieciseisavos de final a los cuartos de final y cuya protagonista esta vez fueron los «Leones del Atlas», que decidieron iniciar la batalla contra Francia nada menos que doce horas antes del pitido inicial.

A las 22:30, hora local, decenas de hinchas se reunieron frente al hotel francés y, en minutos, el lugar se convirtió en una fiesta de carnaval.

tambores y vuvuzelas retumbaban sin pausa, Los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Boston y los aficionados marroquíes cantaban para provocar a los jugadores y obligarlos a asomarse.

La cadena francesa «RMC» confirmó que el estruendo se escuchaba en las habitaciones y molestaba a los vecinos.

Esta «fórmula festiva y molesta», ya marca de México en el Mundial 2026, se usó contra Ecuador en la fase de grupos y ante Inglaterra en octavos.

Esta noche, los hinchas marroquíes han replicado la estrategia con la esperanza de que el ruido derrote a los antiguos campeones del mundo.