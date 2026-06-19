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Muhammad Sharaf Eldeen

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En vídeo: la afición marroquí calienta Boston antes de enfrentar a Escocia

Escocia vs Marruecos
Escocia
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Escocia
Marruecos
EE. UU.

La selección marroquí aspira a conseguir su primera victoria en el Mundial de 2026

Horas antes del partido de la Copa del Mundo 2026 entre Marruecos y Escocia, cientos de aficionados marroquíes se reunieron en las calles de Boston, Estados Unidos.

Entonaron sus cánticos y ondeando banderas nacionales en las zonas de aficionados y en las calles, mientras varios vídeos compartidos en redes sociales reflejaban el ambiente festivo previo al partido.

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El choque es clave para Marruecos, que debutó con un histórico 1-1 ante Brasil y busca su primer triunfo mundialista ante una sudamericana.

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Escocia crest
Escocia
SCO
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Escocia, por su parte, venció 1-0 a Haití en la primera jornada y necesita solo un punto para avanzar a las eliminatorias.

Se prevé un gran público en el estadio Gillette de Foxborough, Massachusetts, con capacidad para 65 000–70 000 espectadores.


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