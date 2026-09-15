La afición del Al Hilal saudí trató de homenajear a su jugador portugués Rúben Neves tras el incidente del partido ante el Al Taawoun en la Roshn Saudi League, mientras que el jugador respondió marcando el gol de la ventaja en la portería del Al Gharafa catarí en la Liga de Élite de Asia.

La afición del Al Hilal desplegó una gran pancarta con el inicio del partido ante el Al Gharafa este martes en el estadio "Kingdom Arena", en la que se leía el número 8, en referencia a la camiseta de Neves.

La afición del Zaeem hizo alusión al lamentable incidente que vivió el partido del equipo azul ante el Al Taawoun, cuando la afición rival coreó el nombre del fallecido Diogo Jota, amigo íntimo de Neves, en un intento de provocarlo y desconcentrarlo.

Este gesto provocó la ira de la estrella portuguesa, que señaló con la mano al cielo, como si dijera "Dios os ve".

El partido, que se disputó el pasado sábado dentro de la séptima jornada de la competición local, terminó con victoria del Al Hilal por seis goles a cero.

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Este incidente dejó grandes reacciones en Arabia Saudí, ya que las antiguas estrellas se apresuraron a presentar sus disculpas a Neves, mientras que la Liga Roshn condenó el suceso, y se espera que se impongan sanciones a la afición del Al Taawoun.

Por su parte, Neves correspondió a la afición del Al Hilal de la mejor manera, después de abrir el marcador para el equipo azul en el primer partido del torneo continental, y se dirigió a la afición para dedicarle un saludo especial.

Neves marcó el primer gol del Al Hilal en el partido de penalti en el tiempo añadido de la primera parte, al disparar con fuerza al ángulo superior derecho de la portería del equipo catarí.