Con seguridad y ambición, Pau Cubarsi ha aclarado que España debe ser más agresiva y ambiciosa ante Arabia Saudí: «Debemos dar un paso al frente».

Tras el empate ante Cabo Verde, el joven defensa asumió la responsabilidad, criticó el bajo rendimiento y exigió más: «Ante Arabia Saudí necesitamos más agresividad y ambición ante la portería; debemos dar un paso adelante».

España se mide a Arabia Saudí el domingo, sin margen de error tras el 0-0 contra Cabo Verde.

Disputará su primer Mundial con la ilusión de hacer historia.

Kobarsi, que vive su primer Mundial, reconoció en la rueda de prensa previa al duelo con Arabia Saudí que no ha visto muchas Copas porque es joven, pero ahora quiere darlo todo.

Sobre su debut con España en el Mundial, añadió: «Me sentí orgulloso y pensé en mi familia; era un sueño de niño».

La presión… y mi círculo más cercano

Reconoce que la presión es parte del juego, pero tiene un as bajo la manga: «La gestiono bien y siempre recurro a mi círculo más cercano, que me ayuda mucho».

Sobre su dupla en la zaga con Aymeric Laporte, añadió: «Cualquiera de los cuatro defensas puede ser titular».

“Es cierto que juego más con Laporte; su experiencia me ayuda y nos corregimos los errores”.

Kobarsi, sin embargo, rehusó hacer promesas de celebrar el título: «No he pensado en ello, solo quiero ganar la copa; después ya veremos».

Los mensajes de De la Fuente… y 32 partidos sin perder.

Kobarsi transmitió las instrucciones del entrenador Luis de la Fuente: «Necesitamos más entusiasmo y ambición ante la portería, sobre todo en el ritmo de circulación del balón para agotar a los rivales».

Tras el tropiezo ante Cabo Verde, reafirmó su confianza en el proyecto: «Llevamos 32 partidos sin perder y mantenemos un buen nivel, no solo este año, sino también en los anteriores».

Y añadió: «No podemos bajar el ritmo. No fue un gran partido, pero volvemos con energías renovadas».

Pedri… y Lamine Yamal

Kobarsi elogió a Pedri, a quien definió como «un jugador increíble capaz de jugar en todas las posiciones», y afirmó que las decisiones de De la Fuente sobre su posición «tienen su razón de ser».

Sobre Lamine Yamal, añadió: «Todos queremos jugar; las lesiones molestan, pero Lamine tiene gran mentalidad y conoce su cuerpo. Tenemos una plantilla fantástica: si juega, nos ayudará al máximo, y quien le sustituya también estará a la altura».

España afronta el duelo contra Arabia Saudí con el lema «No hay alternativa a la victoria», y Kubarsi concluye: «El equipo sabe la importancia del partido y debe dar un paso adelante, como hemos hecho en los últimos años».