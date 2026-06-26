Mohamed Kano, centrocampista de Arabia Saudí, admitió que la semana ha sido dura tras perder 4-0 con España y advirtió de la dificultad del partido decisivo contra Cabo Verde.

La selección saudí se medirá a Cabo Verde en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston (Estados Unidos), en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

En declaraciones al diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat» antes del partido, Knoo afirmó: «Cabo Verde es un equipo difícil y trabajador, que ha disputado dos partidos muy sólidos contra dos de las mejores selecciones del mundo».

Y añadió: «Intentamos asimilar lo que el entrenador nos pide para este partido e intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos para conseguir la victoria».

«Esta generación tiene gran calidad; solo debemos seguir las indicaciones del seleccionador para estar a la altura», añadió.

Y concluyó: «Ha sido una semana dura tras perder con España; no estábamos contentos ni nosotros ni la afición, pero daremos todo para ganar a Cabo Verde».

Y concluyó: «Siempre jugamos para ganar; al igual que la afición quiere la victoria, nosotros también la queremos, y prometemos al público que estaremos a la altura de sus expectativas».

El encuentro es decisivo: ambas selecciones deben ganar para avanzar a dieciseisavos sin depender de los terceros de otros grupos.

Arabia Saudí es cuarta con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.