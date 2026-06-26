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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: Kano afirma que vivieron una semana triste tras el partido contra España y advierte que Cabo Verde es un rival difícil

Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
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M. Kanno
Cabo Verde
Arabia Saudita
EE. UU.

El centrocampista saudí habla sobre el partido decisivo del Mundial

Mohamed Kano, centrocampista de Arabia Saudí, admitió que la semana ha sido dura tras perder 4-0 con España y advirtió de la dificultad del partido decisivo contra Cabo Verde.

La selección saudí se medirá a Cabo Verde en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston (Estados Unidos), en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

En declaraciones al diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat» antes del partido, Knoo afirmó: «Cabo Verde es un equipo difícil y trabajador, que ha disputado dos partidos muy sólidos contra dos de las mejores selecciones del mundo».

Y añadió: «Intentamos asimilar lo que el entrenador nos pide para este partido e intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos para conseguir la victoria».

«Esta generación tiene gran calidad; solo debemos seguir las indicaciones del seleccionador para estar a la altura», añadió.

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Cabo Verde crest
Cabo Verde
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Arabia Saudí
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Y concluyó: «Ha sido una semana dura tras perder con España; no estábamos contentos ni nosotros ni la afición, pero daremos todo para ganar a Cabo Verde».

Y concluyó: «Siempre jugamos para ganar; al igual que la afición quiere la victoria, nosotros también la queremos, y prometemos al público que estaremos a la altura de sus expectativas».

El encuentro es decisivo: ambas selecciones deben ganar para avanzar a dieciseisavos sin depender de los terceros de otros grupos.

Arabia Saudí es cuarta con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.

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