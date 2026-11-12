En vídeo: Kane exhibe el Balón de Oro en Wembley y bate un récord

El diario Independent informó de que Harry Kane batió el récord de partidos disputados que ostentaba el legendario portero Peter Shilton con la selección de Inglaterra.

Kane recibió un escudo especial de manos de Peter Shilton en homenaje a este logro histórico, y además mostró el trofeo del Balón de Oro a la afición en el estadio de Wembley.

El partido ante Croacia es el primero de Harry Kane con la camiseta de la selección de su país desde que ganó el Balón de Oro el mes pasado.

Harry Kane ostenta también el récord de goles marcados con la camiseta de la selección de los Tres Leones, con 91 tantos.

Por su parte, el diario "Daily Mail" señaló que el príncipe Guillermo encabezó a quienes felicitaron a Harry Kane, después de que el estadio de Wembley homenajeara al capitán de la selección de Inglaterra con motivo de alcanzar su partido internacional número 126.

Tras saltar al terreno de juego acompañado de sus cuatro hijos antes del inicio del encuentro, y después de que sus compañeros de selección se le unieran, el delantero del Bayern Múnich levantó bien alto el trofeo del Balón de Oro ante la afición de Wembley.

El príncipe Guillermo se acercó a Harry Kane y le estrechó la mano, antes de entregarle una camiseta enmarcada con la inscripción "Kane 126".

El príncipe Guillermo elogió las cualidades de Harry Kane, al que describió como "magnífico y excepcional", para celebrar su conquista del Balón de Oro, mediante un mensaje personal que publicó en las redes sociales tras la ceremonia de homenaje en Londres.

El portal The Athletic indicó que Luka Modric, capitán de la selección croata, entregó un regalo especial a Harry Kane, consistente en un balón de fútbol de estilo antiguo.

Asimismo, las gradas del estadio de Wembley mostraron un impresionante tifo para celebrar que Harry Kane disputaba su partido internacional número 126.