El portugués José Gomes, director técnico del Al Khaleej saudí, reveló la verdad sobre las informaciones que circulan acerca de un posible regreso para dirigir a su antiguo equipo, el Zamalek egipcio, durante el próximo periodo.

Gomes condujo al Al Khaleej a lograr su primera victoria en la presente temporada de la Liga Roshn saudí, a costa del Al Feiha por 2-0, este jueves, en la novena jornada de la competición.

Tras el partido, Gomes fue preguntado por las informaciones que circulan sobre una oferta para dirigir al Zamalek en el próximo periodo, y aseguró que esas informaciones no son ciertas y que su intención es permanecer con el Al Khaleej durante el próximo periodo.

El entrenador portugués declaró al diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Si sigues los rumores que se difunden en las redes sociales y en los medios de comunicación en Egipto, te volverías loco".

Y añadió: "Si hay una historia que pasa de una persona a otra en una cadena de 4 personas, la historia será distinta cuando llegue a la cuarta persona, así que imagina con 120 millones de egipcios. Esos rumores no son ciertos".

Y concluyó: "Toda mi concentración está con el club Al Khaleej, para construir un grupo fuerte, para que logremos trabajar juntos de forma profesional".

Cabe recordar que Gomes dirigió al Zamalek entre febrero y diciembre de 2024, y consiguió llevarlo a conquistar los títulos de la Confederación y la Supercopa de África, antes de pasar a dirigir al club Al Fateh y de ahí al Al Khaleej.