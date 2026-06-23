En vídeo: Jordania reabre las heridas de Argelia en el Mundial

Jordania hizo historia en el Mundial 2026 al adelantarse por primera vez en el marcador, ante Argelia en la segunda jornada de la fase de grupos.

El gol histórico lo marcó Nizar Al-Rashdan en el minuto 39, dando a los «Al-Nashami» la ventaja en un momento muy esperado por la afición.

En su debut mundialista y pese a compartir grupo con Argentina y Austria, los «Al-Nashami» mostraron personalidad desde el primer minuto.

Esta ventaja sitúa a Jordania en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

Según la red francesa de estadísticas futbolísticas «Stats Foot», Argelia solo ha dejado su portería a cero una vez en 15 partidos mundialistas, ante Inglaterra el 18 de junio de 2010.

El tanto mantiene viva la ilusión: los tres puntos son posibles y la clasificación ya no parece lejana. Sea cual sea el resultado final, Jordania ya figura en la historia del torneo como equipo que se adelantó en el marcador.